Italia Under 21, Pirola: “La fascia di capitano è un grande riconoscimento e una responsabilità”

Lorenzo Pirola ha condiviso ai canali ufficiali della Figc le sue emozioni dopo aver indossato per la prima volta la fascia di capitano della Nazionale Under 21: “Si tratta di un grande riconoscimento, ma soprattutto una responsabilità, sia in campo che fuori. In questo gruppo sono uno dei più anziani e dovrò far capire agli altri che l’Under 21 è un’altra cosa, un ulteriore step di crescita, dove le cose si fanno più difficili“.

Il difensore ha poi commentato il deludente pareggio a reti bianche contro la Lettonia: “Con tutto il rispetto per i nostri avversari, questa è una partita in cui dobbiamo conquistare i tre punti. Purtroppo non siamo riusciti a sbloccare subito il risultato per poi andare in difficoltà. Bisogna mantenere la tranquillità, ma anche migliorare. Nello scorso biennio, siamo arrivati primi nel girone nonostante tre pareggi. Oggi ci siamo giocati un jolly“. Infine, Pirola ha dedicato questo suo importante traguardo ad alcune persone speciale: “Alla mia famiglia, a mio nonno Ezio venuto a mancare prima dell’Europeo e a Martina. Ci sposeremo il 22 giugno“.