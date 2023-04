MotoGP, Valentino Rossi: “Bezzecchi può lottare per il mondiale”

“Visto come lavora la squadra e vanno le moto, Bez può lottare per il Mondiale“. Queste le parole di Valentino Rossi in un’intervista a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport. Il nove volte campione del Mondo crede tanto nelle qualità del romagnolo, vittorioso a Termas de Rio Hondo in Argentina. “Il segreto è un team di gente nostra, amici che in passato avevano già lavorato per noi – ha aggiunto il ‘Dottore’ -. E poi c’è la Ducati, una moto da paura, che fa la differenza. Tra Marco e Pecco Bagnaia ora c’è una grandissima rivalità, di quelle giuste, leali. Si allenano insieme al ranch e questo li aiuta a crescere. Però non è facile gestire tutti i rapporti, soprattutto se arriveranno a giocarsi il Mondiale”