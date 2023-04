Spezia-Lazio, tifoso biancoceleste aggredito e ferito in centro: riconosciuto dalle scarpe

Brutta avventura per un tifoso laziale, aggredito in centro città a La Spezia prima del match tra Spezia e Lazio di ieri sera al Picco. Secondo le ricostruzioni, un gruppo di tre giovani stava passando la serata in centro, quando uno di questi è stato riconosciuto dalle scarpe con lo stemma della Lazio che hanno attirato le attenzioni di un altro gruppo di giovani. E’ così scattata l’aggressione, con la vittima poi curata al pronto soccorso con otto punti di sutura alla testa.

Una serata complessivamente molto difficile a La Spezia, con gli scontri tra le due tifoserie che hanno caratterizzato sia il pre che il post-partita. Le forze dell’ordine stanno incamerando i video delle camere di sorveglianza nella zona di piazza Ginocchio e via Napoli dove sono iniziati i primi tafferugli, ma anche alcuni video comparsi sui social. Nessuna persona è in stato di fermo al momento, così come non risultano ricoveri negli ospedali.