MotoGP, sprint race Gp Portogallo 2023: contatto Bastianini-Marini, caduta per entrambi

Caduta tra italiani al secondo giro della sprint race del Gran Premio del Portogallo 2023 di MotoGP. Al secondo giro sono infatti finiti a terra Luca Marini ed Enea Bastianini, con il primo che in un tentativo di sorpasso ha perso il controllo della propria moto centrando anche l’avversario. Ad avere la peggio è stato Bastianini, apparso dolorante e soccorso dai volontari a bordo pista.

Dopo l’incidente occorso nella sprint-race, Enea Bastianini ha accusato la frattura della scapola destra. Lo fa sapere il team manager della Ducati, Davide Tardozzi. Il pilota italiano è stato portato direttamente all’Ospedale di Portimao per capire se la frattura è composta o scomposta. Nel secondo caso dovrà essere operato. Certa la sua assenza domani nel Gran Premio del Portogallo, in dubbio anche la sua partecipazione al weekend in Argentina della prossima settimana.

