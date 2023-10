MotoGP, si ferma Marco Bezzecchi: frattura della clavicola, niente Indonesia

Si ferma Marco Bezzecchi a causa di un infortunio alla clavicola rimediato durante un allenamento sabato 7 ottobre al Ranch di Tavullia. Gli esami hanno evidenziato la frattura e nelle prossime ore, già nella giornata di oggi, si sottoporrà a un intervento chirurgico di osteosintesi. Bezzecchi, informa Sky, a questo punto salterà perlomeno la trasferta dell’Indonesia del prossimo weekend; la prima del trittico che comprende l’Australia e la Thailandia nei due fine settimana successivi. Bezzecchi era in piena corsa per il mondiale a 54 punti dal leader, Pecco Bagnaia. Team Moonery Vr46 che dal Gp dell’India è privo di Luca Marini, anche lui fermo per una frattura alla clavicola.