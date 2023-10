Genoa-Milan 0-1: Mauro Suma impazzisce e perde il controllo (VIDEO)

di Giorgio Billone 1

La reazione di Mauro Suma alla partita del Milan in casa del Genoa: un incontro molto complicato, questo, per i rossoneri, che devono faticare contro una squadra che fin qui ha ottenuto punti, letteralmente, solo contro le big. Ma ecco che nel finale succede di tutto: Giroud in porta a difendere il gol di Pulisic fa impazzire il noto giornalista tifoso rossonero, che perde letteralmente il controllo.