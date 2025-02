Il 2025 di Jorge Martin, campione del mondo di MotoGP in carica, inizia in salita. Lo spagnolo è rimasto vittima di un brutto incidente nel corso della prima giornata di test ufficiali, in corso a Sepang. Il neo acquisto dell’Aprilia è stato trasportato in ospedale a causa di dolori alla mano destra e al piede sinistro e gli esami non hanno rivelato nulla di buono. Martin ha infatti subito la frattura della quinta e della terza testa metacarpale della mano destra, mentre ha riportato la frattura del terzo, quarto e quinto metatarso del piede. Per il campione iberico, i test finiscono qui e rientrerà a breve in Spagna per sottoporsi all’intervento chirurgico necessario.

INFORTUNI ANCHE PER DI GIANNANTONIO E FERNANDEZ

Inizio difficile anche per Fabio Di Giannantonio appena rientrato dopo lo stop di novembre. L’italiano aveva saltato le ultime gare del 2024 per sottoporsi a un intervento alla spalla sinistra. Il ritorno a Sepang, però, non è stato dei più felici. Lo scudiero della VR46 è caduto in curva 5, riportando una frattura alla clavicola sinistra. Di Giannantonio rientrerà in Italia in serata e sarà poi sottoposto a un intervento. I test terminano in anticipo anche per Raul Fernandez. Lo spagnolo, pilota della Track House, ha riportato la frattura di un osso metacarpale sulla mano sinistra, oltre a una piccola frattura al piede. Anche Fernandez, dunque, è costretto a lasciare il circuito prima del previsto.

La MotoGP rimarrà in Malesia fino al 7 febbraio, per poi spostarsi in Thailandia. Qui, andrà in scena la seconda finestra di test, in programma tra il 12 e il 13 febbraio. Il paddock resterà al Chang International Circuit, con la stagione 2025 che avrà inizio in terra thailandese il 28 febbraio. Nei prossimi giorni verranno valutate le condizioni degli infortunati, per comprendere se potranno rientrare in tempo per il via del campionato.