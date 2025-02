Il mondo del ciclismo saluta Vito Di Tano, campione di ciclocross e vincitore di due titoli mondiali dilettanti nel 1979 e nel 1986. Nato nel 1954, il talento italiano si è spento a Fasano nella notte tra il 4 e il 5 febbraio, al termine di una lunga malattia. Di Tano, nel corso della propria carriera, era stato convocato anche dalla Nazionale italiana come stradista. I più grandi successi sono arrivati però nel ciclocross, dove ha fatto parte della squadra di Paolo Guerciotti tra il 1978 e il 1990, conquistando il Mondiale a Saccolongo nel 1979 e a Lembeek nel 1986. Nel suo palmares, Di Tano vantava sei titoli nazionali e oltre 200 vittorie complessive, di cui 56 su strada. Nel 1979 ha ricevuto la Medaglia d’oro al Merito Sportivo, mentre nel 2010 il Coni lo ha premiato con la Palma di Bronzo.

LE PAROLE DI PAOLO GUERCIOTTI

“Nel nostro cuore ci sono tristezza e dolore: si è spento Vito Di Tano, grande campione di ciclocross e semplicità”. Sono queste le parole utilizzate dal team Guerciotti in ricordo del ciclista azzurro. “Siamo tutti addolorati per questa perdita – afferma Paolo Guerciotti – Vito è stato prima mio corridore, poi nostro DS. Ma soprattutto è sempre stato il mio migliore amico. Un legame mai creato con nessun altro mio corridore. L’amicizia che ci legava era fraterna e andava oltre il ciclismo“.

“Non è stato solo un campione sulla bici, bensì un grande uomo, ricco di valori. Vito lascia un grande vuoto nel mio cuore, in quello dei miei familiari e di tutto il ciclismo. Mi spiace solo che non ha potuto godersi la vittoria nel Mondiale di Mattia Agostinacchio, un obiettivo storico che poteva rappresentare il suggello della sua carriera da DS nell’ultimo anno che avrebbe voluto fare. Ora da lassù Vito veglierà su di noi”, ha aggiunto Guerciotti. “Vito mi mancherà molto, per me era come un secondo papà e ha sempre avuto parole di conforto per me, ci sentivamo ogni settimana“, afferma Gioele Bertolini, Campione d’Italia elite in carica di ciclocross e alfiere della Fas Airport Services-Guerciotti-Premac.