Ferrari si affida a Zhou Guanyu e Antonio Giovinazzi per il ruol0 di terzo pilota. L’italiano, impegnato nel WEC ed ex F1, è stato confermato dal team di Maranello, portando avanti una partnership nata nell’ormai lontano 2017. L’ingaggio di Zhou rappresenta invece una novità. Il pilota cinese, scudiero dell’Alfa Romeo nelle stagioni 2022 e 2023 e rappresentante della Kick Sauber nel 2024, torna in rosso dopo diversi anni. Zhou, classe ’99, ha fatto parte della Ferrari Driver Academy tra il 2015 e il 2018, anni in cui ha partecipato ai campionati di Formula 4 e Formula 3.

Team e pilota si sono separati nel 2018, prima che Zhou debuttasse in F2. Successivamente, il talento asiatico è riuscito a sbarcare nella categoria regina, diventando il primo cinese ad arrivare in F1. Al termine di tre stagioni insieme, Zhou e Sauber hanno preso strade diverse, ma il pilota cinese non saluta in definitiva il Circus. La voce che il pilota potesse ricoprire il ruolo di terzo pilota per uno o più team era iniziata a circolare al termine del 2024 ed è stata confermata oggi proprio da Ferrari. Il suo ruolo sarà quello di collaborare con la squadra, lavorando al perfezionamento della vettura e sostituendo uno tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc se necessario.