MotoGP, scintille in Q2 tra Bagnaia e Marquez: cos’è successo al Mugello

Il battibecco, poi un giro da record e una grande prova di personalità. Pecco Bagnaia (Ducati) si è guadagnato la pole position nel gran premio d’Italia all’autodromo del Mugello e con il tempo di 1’44″855 ha anche ottenuto il record della pista. Alle sue spalle ecco i fratelli Marquez con Marc davanti ad Alex, staccati rispettivamente di 78 e 152 millesimi dalla pole. Proprio tra il piemontese e il sei volte campione del mondo si sono registrate delle scintille. Nel corso delle Q2, infatti, Bagnaia al suo secondo tentativo stava arrivando alla prima curva, quando lo spagnolo della Honda stava uscendo dalla corsia box. L’italiano ha iniziato platealmente a sbracciare contro lo spagnolo, accusandolo di averlo ostacolato. Marquez in risposta sembra con un gesto far cenno di ‘No’, come a dire ‘non ti ho dato fastidio’. Un concetto ribadito ai media: “Sufficiente la distanza che ho dato, poteva stare sicuro. Non ha ragione“, ha detto lo spagnolo a Sky. Bagnaia si limita a dire: “Sull’episodio con Marc non ho niente da dire, non mi aspetto penalizzazioni. I giudici decideranno il da farsi“. Il team manager Ducati Davide Tardozzi invece spiega che “l’episodio si commenta da solo, tutti hanno visto cos’è successo”.