Basket, le Azzurre sfidano la Germania a Pordenone prima della partenza per l’Europeo

E’ in programma domani sera, alle ore 20, l’ultimo test dell’Italbasket femminile contro la Germania prima della partenza per Tel Aviv, dove dal 15 giugno sarà impegnata nell’EuroBasket Women 2023. La sfida contro le tedesche si terrà al PalaCrisafulli di Pordenone, e sarà trasmessa in diretta su SkySportArena. “La partita con la Germania chiude il nostro periodo di preparazione all’Europeo, anche se avremo un giorno prima della partenza per Tel Aviv – ha dichiarato coach Lardo -. E’ l’occasione per verificare i progressi a livello di squadra, le tre settimane di allenamento sono state di grande qualità. La Germania è una squadra molto fisica, per cui rappresenta un test indicativo. Vogliamo chiudere la preparazione nel migliore dei modi, ci teniamo a giocare una buona partita anche per ringraziare la città di Pordenone, che ci ha accolto e sostenuto con qualità e affetto”.

Agli Europei, le Azzurre sono state sorteggiate nel girone B di Tel Aviv: l’esordio avverrà il 15 giugno alle ore 14 italiane contro la Repubblica Ceca (ore 15 in Israele). Il 16 si torna in campo alle ore 14.30 per sfidare le padrone di casa di Israele e il 18 ultimo impegno del girone col Belgio alle ore 14.15. L’eventuale spareggio (la prima classificata accede ai Quarti, l’ultima viene eliminata, seconde e terze si incrociano) si giocherebbe il 19 giugno contro una squadra del girone A (Spagna, Grecia, Lettonia, Montenegro) alle ore 17 o alle ore 20. Il 20 ci si trasferirà a Lubiana, dove si giocherà la fase finale. Le prime sei squadre del Campionato Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi. Se la Francia dovesse chiudere fuori dalle prime 6, al Pre-Olimpico si qualificherebbero solo le prime 5.