MotoGP, rinviato il GP del Kazakistan per l’emergenza inondazioni

Rinviato il Gp del Kazakistan, quello che avrebbe dovuto essere l’ottavo appuntamento della Motomondiale per il 2024. Lo hanno ufficializzato la FIM, l’IRTA e la Dorna Sports, precisando che le gare che erano in programma nel weekend dal 14 al 16 giugno sono state spostate – a data ancora non precisata – a causa delle inondazioni che hanno “colpito” tutta l’Asia centrale, provocando “un’emergenza nazionale in Kazakistan, costringendo gran parte della popolazione a sfollare le proprie abitazioni”. “Non sarebbe responsabile per la MotoGP aggiungere ulteriori oneri alle autorità e alle forze dell’ordine mentre lavorano per aiutare le decine di migliaia di persone colpite in tutto il Paese”, si legge ancora nella nota odierna.