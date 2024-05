LIVE – Monza-Lazio, Tudor in conferenza stampa (DIRETTA)

La Lazio, dopo aver trovato una quadratura del cerchio nelle ultime settimane, si prepara a disputare una nuova sfida contro il Monza, nel match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La squadra capitolina deve assolutamente vincere per continuare a sperare nella qualificazione in Champions League, che al momento resta abbastanza complicata. Nella giornata odierna di venerdì 3 maggio il tecnico biancoceleste Igor Tudor parlerà in conferenza stampa per rispondere alle varie domande dei giornalisti. Le dichiarazioni saranno trasmesse su Lazio Style Channel e Radio. Sportface.it seguirà il tutto in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.

