MotoGP, Quartararo: “Porteremo a Le Mans qualcosa dai test di Jerez”

Fabio Quartararo, pilota francese della Yamaha, non è mai andato oltre il terzo posto a Le Mans ma correre nel gran premio di casa ha sempre un significato particolare: “Anche se il test del Mugello sarà forse più significativo per il team, questa gara è molto speciale per me. È la mia gara di casa, mi diverto sempre a vedere i tifosi, ad ascoltare il loro tifo”.

“Nel weekend proveremo qualcosa usata nel test di Jerez per vedere come va su questa pista, sono curioso di studiare i dati. Speriamo di avere un bel weekend e ottenere qualche risultato positivo”, aggiunge il centauro della casa di Iwata.

Anche il compagno di team, Alex Rins, non vede l’ora di valutare alcune delle cose provate a Jerez: “Anche se non andremo in pista col nuovo pacchetto aerodinamico possiamo lavorare di più sull’elettronica. Vedremo come funziona in assetto gara, poi ci prepareremo per il test del Mugello”.