Taekwondo: quindici azzurri a Belgrado per gli Europei

La Nazionale azzurra di Taekwondo si prepara per l’ultimo impegno di rilievo prima dei Giochi Olimpici, con i Campionati Europei Senior G4 e i Campionati Europei di Para Taekwondo G4/G2, che si svolgeranno a Belgrado, in Serbia, dal 9 al 12 maggio. L’Italia sarà rappresentata da 15 atleti pronti a sfidare l’élite europea di Taekwondo.

Presenti a Belgrado anche gli atleti già qualificati per Parigi 2024: il Campione Olimpico e Mondiale Vito dell’Aquila (-58 kg), il due volte Campione del Mondo Simone Alessio (che da ben 20 mesi domina il ranking della categoria -80 kg), Ilenia Matonti (-49 kg), Antonino Bossolo (-63 kg Para Taekwondo) e Hadi Tiranvalipour (-58kg), da poco selezionato dal Cio per partecipare ai Giochi con la squadra Olimpica dei rifugiati.

“La prossima competizione europea acquista un’importanza cruciale, soprattutto in vista dei Giochi Olimpici. In queste settimane abbiamo lavorato intensamente per adattare gli allenamenti sia per i cinque atleti già qualificati, sia per coloro che chiuderanno la stagione con questo campionato”, ha dichiarato il direttore tecnico Claudio Nolano.

“Dobbiamo essere capaci di distinguere tra coloro che affronteranno questa gara di estrema rilevanza dato che c’è in palio il titolo continentale e chi, come Simone o Vito, la vedrà come un passo importante verso Parigi. La nostra squadra azzurra sarà sicuramente competitiva, ma siamo consapevoli che il cammino non sarà facile”, ha aggiunto il dt consapevole di un cammino in salita.

I Campionati Europei Senior G4 e i Campionati Europei di Para Taekwondo G4/G2 rappresentano infatti una tappa cruciale nel percorso degli atleti italiani, sia per consolidare la preparazione verso l’Olimpiade, sia per valutare il livello di competizione dell’intera squadra in vista del nuovo quadriennio alle porte.