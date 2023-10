MotoGP, prove libere 2 GP Australia: Binder il più veloce, Martin 4°. Bagnaia in Q1

Sul tracciato di Phillip Island, in occasione delle prove libere del GP d’Australia, Francesco Bagnaia non è riuscito a centrare un posto in Q2. Nella seconda sessione, è il pilota sudafricano Brad Binder (KTM) a far segnare il giro più veloce della giornata in 1:27.993, seguito dal compagno Jack Miller e da Maverick Vinales (Aprilia). Quarto posto invece per Jorge Martin, a 279 millesimi. Qualificati direttamente alla Q2 anche Pol Espargaro con la KTM, poi gli italiani Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini, tutti con la Ducati. Infine, l’Aprilia di Aleix Espargaro e la Ducati di Johann Zarco. Primo degli esclusi, come detto, è Bagnaia, seguito, dalla dodicesima alla quindicesima posizione, da Alex Rins (Honda) Augusto Fernandez (KTM), Raul Fernandez (Aprilia) e Alex Marquez (Ducati). Marc Marquez è solo sedicesimo, mentre Fabio Quartararo diciassettesimo.

1 BRAD BINDER (RED BULL KTM FACTORY RACING) 1:27.943

2 Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) +0.148

3 Maverick Viñales (Aprilia Racing) +0.269

4 Jorge Martin (Prima Pramac Racing) +0.279

5 Pol Espargaro (GASGAS Factory Racing Tech3) +0.420

6 Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) +0.425

7 Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP™) +0.509

8 Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) +0.510

9 Aleix Espargaro (Aprilia Racing) +0.513

10 Johann Zarco (Prima Pramac Racing) +0.513