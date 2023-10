Scommesse, Gazzetta: “Tonali smentisce Fagioli, nega di aver coinvolto compagni o amici”

Attesa per il patteggiamento di Sandro Tonali. Come spiega la Gazzetta dello Sport, nel suo interrogatorio davanti a Giuseppe Chinè, il centrocampista del Newcastle avrebbe chiarito la sua posizione rispetto alle parole di Fagioli. Nel dettaglio, l’ex Milan avrebbe sottolineato di essere solo uno scommettitore e di non aver mai coinvolto altri compagni o amici. Inoltre, precisa il quotidiano, Tonali non avrebbe fatto alcun nome. Intanto, si prova ad accelerare. Lunedì 23 i legali (stavolta senza il giocatore) dovrebbero incontrare nuovamente il procuratore federale con l’obiettivo comune di raggiungere un accordo. Tonali rischia di uno stop di almeno 12 mesi, a cui si aggiungeranno un numero variabile di mesi di prescrizioni alternative.