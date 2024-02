MotoGP, Pramac: presentazione in Bahrain durante i test F1

MotoGP e F1, curiosamente insieme sullo stesso circuito. Il team Prima Pramac Racing, infatti, toglierà i veli dalle proprie Ducati Desmosedici GP con cui scenderà in pista nel 2024, dal paddock della F1, impegnata in Bahrain nel fine settimana in arrivo per il primo round della stagione. L’appuntamento è fissato a domani, mercoledì 28 febbraio, alle 19 ora locale.

Protagonisti sul palco, insieme alle moto, saranno il vice iridato del 2023, Jorge Martin, e il nuovo centauro del team, l’italobrasiliano Franco Morbidelli, per la prima volta in sella a una moto di Borgo Panigale. Spazio inoltre al team manager Gino Borsoi, al patron della squadra, Paolo Campinoti, e a Stefano Domenicali, amministratore delegato di Formula 1 Group. A curare la diretta tramite il sito e i canali social MotoGP invece sarà il noto reporter Jack Appleyard affiancato da Suzi Perry di TNT Sports e dall’Hall of Famer 15 volte campione del mondo Giacomo Agostini.