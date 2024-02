Serie B 2023/2024: il Brescia strappa il pareggio ad Ascoli, 1-1 anche tra Reggiana e Sudtirol

Il Brescia strappa il pareggio ad Ascoli nel turno infrasettimanale della Serie B 2023/2024 e si conferma la maledizione del Del Duca, oltre che delle due vittorie di fila, per la formazione marchigiana, che esce tra i fischi. 1-1 che matura nel primo tempo con le reti di Mendes su rigore e poi di Dickmann sul finire del primo tempo con un gol straordinario. Stesso punteggio nell’altro anticipo di questa ventisettesima giornata tra Reggiana e Sudtirol e le due squadre che proseguono a braccetto.

Nel primo tempo al Del Duca ritmi molto bassi, ma un’altra costante: la partita, seppur con errori tecnici, la fanno i marchigiani, estremamente passive le rondinelle e incapaci di proporsi negli ultimi trenta metri. Alla lunga, con la palla che spesso naviga sulla trequarti ospite, la sblocca l’Ascoli, e lo fa con un calcio di rigore inizialmente non visto dell’arbitro Massimi, che viene richiamato dal Var Gariglio: riscontrato il tocco evidente con la mano di Papetti, sfortunato ma punibile, e allora Pedro Mendes si presenta dal dischetto e non perdona. Il vantaggio, però, dura pochissimo: improvvisa fiammata di Lorenzo Dickmann che si fa cinquanta metri palla al piede e calcia all’angolino da fuori area, una prodezza meravigliosa che vale l’1-1, probabilmente immeritato per quanto visto. Nella ripresa, peraltro, il copione è sempre lo stesso: bianconeri che provano a costruire palle gol, ma con grosse difficoltà, ospiti che nemmeno ci pensano e difendono invece con ordine. I ragazzi di Maran escono dalla passività nel finale e ci provano con alcuni contropiedi, mentre il forcing della squadra di Castori, oggi squalificato, non frutta risultati. Una vittoria nelle ultime dieci in casa per i padroni di casa, che non vincono due partite di fila da un anno.

Nell’altra partita del pomeriggio, pareggio per 1-1 tra Reggiana e Sudtirol allo stadio Città del Tricolore. Il vantaggio lo firma Pieragnolo nel cuore del secondo tempo per la squadra emiliana di Nesta, ma dura poco: passano cinque minuti e i bolzanini di Valente pareggiano i conti grazie a Odogwu. Entrambe salgono a quota 32 punti e restano nel limbo tra zona playoff e playout, in attesa di capire per cosa lotteranno da qui alla fine.