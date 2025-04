Fabio Quartararo si prende a sorpresa la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera, quinto appuntamento stagionale di MotoGP. Il francese della Yamaha si è guadagnato la prima posizione nella partenza della sprint delle ore 15:00 e della gara di domani grazie ad un giro da 1:35.610, solo 33 millesimi meglio rispetto a Marc Marquez secondo. Partirà dalla prima fila anche Pecco Bagnaia, che brucia di appena tre millesimi Alex Marquez e centra la terza piazza.

Buona qualifica anche per Franco Morbidelli, quinto davanti a Maverick Vinales e Fermin Aldeguer. Ottavo il suo compagno di squadra Fabio Di Giannantonio, mentre completano la top ten Joan Mir e Johann Zarco. Fuori in Q1 invece gli altri piloti italiani al via, ovvero Luca Marini, Enea Bastianini e Lorenzo Savadori. La Yamaha infine aprirà e chiuderà la griglia di partenza del GP di Jerez, dal momento che il compagno di squadra di Quartararo, Alex Rins, scatterà dall’ultima piazza.

La griglia di partenza a Jerez

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) 1:35.610 Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) +0.033 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) +0.145 Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP) +0.148 Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Ducati) +0.218 Maverick Vinales (Red Bull Ktm Tech3) +0.242 Fermin Aldeguer (Gresini Racing MotoGP) +0.368 Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Ducati) +0.444 Joan Mir (Castrol Honda Team) +0.551 Johann Zarco (LCR Honda) +0.597 Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) +0.607 Pedro Acosta (Red Bull Ktm Factory Racing) +0.730 Brad Binder (Red Bull Ktm Factory Racing) Q1 Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) Q1 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse Racing) Q1 Luca Marini (Castrol Honda Team) Q1 Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse Racing) Q1 Enea Bastianini (Red Bull Ktm Tech3) Q1 Aleix Espargaro (Honda HRC Test Team) Q1 Augusto Fernandez (Prima Pramac Yamaha) Q1 Somkiat Chantra (LCR Honda) Q1 Lorenzo Savadori (Aprilia Racing) Q1 Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) Q1

MotoGP: le pagelle delle qualifiche

Fabio Quartararo, voto 10: torna a battere un colpo il campione del mondo 2021, che riporta la Yamaha in pole position a quasi tre anni di distanza dall’ultima volta (dal Gran Premio di Indonesia 2022). Giro eccezionale del francese, che dimostra tutto il suo talento: nella sprint e domani in gara servono conferme e potrà dire la sua in un circuito come Jerez dove la moto conta meno che da altre parti.

Marc Marquez, voto 8,5: sfrutta la scia del fratello e stampa un tempo che sembra garantirgli la pole prima dell’avvento di Quartararo. Deve accontentarsi dunque della seconda posizione, ma parte comunque con i favori del pronostico in gara.

Francesco Bagnaia, voto 8: difende con le unghie e con i denti la prima fila. Segnali di miglioramento si sono visti, anche se la sensazione è che continui a mancare qualcosa. Dovrà come al solito tirare fuori il meglio di sé quando conta.

Alex Marquez, voto 7,5: gli sfugge la prima fila per soli tre millesimi, ma può comunque ritenersi soddisfatto della seconda fila, dalla quale punterà dritto al podio.

Franco Morbidelli, voto 7: altra buona qualifica per il romano, che può guardare con fiducia al podio in gara, pronto a sfruttare gli eventuali passi falsi di chi lo precede.

Aprilia, voto 4: continuano i segnali negativi per la casa di Noale, che non riesce a trovare il giusto feeling in queste prime gare. Bezzecchi si salva per un soffio nella Q1 ma non va oltre all’11esimo posto, mentre Savadori sostituisce Martin con una caduta e partirà penultimo.