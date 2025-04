Giornata di esordi per le altre teste di serie nel Masters 1000 di Madrid 2025. Tra queste ci sono anche gli azzurri Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, che dopo aver usufruito del bye nel primo turno, si apprestano a scendere in campo nella capitale spagnola rispettivamente contro Marcos Giron e Tomas Martin Etcheverry. Due impegni che sulla carta non dovrebbero impensierire i due portacolori italiani, i quali dovranno però prendere confidenza con l’altura.

In campo anche Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego, che hanno brillantemente superato il primo turno: per tutti e tre però si presentano subito ostacoli difficili. In particolare per il sanremese, che dovrà affrontare Novak Djokovic in una sfida sulla carta impari; gara molto tosta anche per il torinese, dal momento che Alex de Minaur ha dimostrato al recente torneo di Montecarlo di saper essere incisivo anche sulla terra. Qualche chance in più invece per l’italo argentino, che sicuramente gradisce di più la superficie rispetto a Frances Tiafoe, e ha le armi per metterlo in difficoltà.

Non ci sono invece azzurre impegnate in campo femminile, dal momento che l’unica rimasta in tabellone è Jasmine Paolini che giocherà domani contro Sakkari. Sono comunque diverse le gare degne di nota, a cominciare dall’incontro tra Iga Swiatek e Linda Noskova, che in passato ha dato grattacapi alla polacca; test sulla terra anche per le altre top ten come Mirra Andreeva, Coco Gauff e Madison Keys.

MASTERS E WTA 1000 MADRID: PROGRAMMA SABATO 26 APRILE

MANOLO SANTANA STADIUM

Ore 11:00 – (7) M. Andreeva vs (27) Frech

a seguire – (6) de Minaur vs Sonego

non prima delle 15:30 – Arnaldi vs (4) Djokovic

non prima delle 20:00 – (31) Noskova vs (2) Swiatek

a seguire – Fonseca vs (11) Paul

ARANTXA SANCHEZ STADIUM

Ore 11:00 – Etcheverry vs (10) Musetti

non prima delle 13:00 – (5) Keys vs (30) Kalinskaya

a seguire – Li vs (4) Gauff

non prima delle 19:00 – (5) Draper vs Griekspoor

non prima delle 21:30 – (19) Vekic vs (11) Navarro

STADIUM 3

Ore 11:00 – (13) Shnaider vs Sevastova

a seguire – (18) Samsonova vs (Q) Starodubtseva

a seguire – (17) Tsitsipas vs Struff

a seguire – (15) Dimitrov vs Jarry

a seguire – (16) Tiafoe vs Darderi

COURT 4

Ore 11:00 – Nishikori vs (29) Shapovalov

a seguire – (26) Lehecka vs Norrie

non prima delle 13:30 – (16) Haddad Maia vs Bencic

a seguire – Giron vs (30) Berrettini

a seguire – (24) Khachanov vs (PR) Opelka

COURT 5

Ore 11:00 – (32) Baez vs Dzumhur

a seguire – (LL) Diallo vs (LL) Majchrzak

a seguire – (Q) Fearnley vs (19) Machac

a seguire – Muller vs (21) Humbert