MotoGP, ordine di arrivo e classifica prove libere 1 e 2 GP Malesia 2023: bene Martin, non brilla Bagnaia

Jorge Martin è il più veloce di tutti sia nella prima che nella seconda sessione di libere della MotoGP del GP di Malesia 2023. Sullo storico e lungo percorso di Sepang lo spagnolo del team Pramac mette subito in chiaro le cose nelle libere del venerdì, facendo segnare il miglior tempo nella prima sessione e rimanendo in testa anche per buona parte della seconda. Alla fine nelle pre-qualifiche è Alex Marquez nel finale a far segnare il miglior crono davanti al connazionale e a Miller. Non brilla affatto Pecco Bagnaia, che quantomeno riesce a raggiungere l’obiettivo di entrare nel Q2 piazzandosi in ottava piazza dopo la quindicesima posizione ottenuta nelle prime prove. Domani si torna in pista con le qualifiche e la già fondamentale Sprint Race che mette in palio punti importanti per il Mondiale, con Martin distante solamente 13 punti dal campione in carica.

PROVE LIBERE 2

1. Marquez A. Gresini Racing MotoGP 1:57.823

2. Martin J. Prima Pramac Racing +0.174

3. Miller J. Red Bull KTM Factory Racing +0.409

4. Binder B. Red Bull KTM Factory Racing +0.484

5. Vinales M. Aprilia Racing +0.489

6. Marini L. Mooney VR46 Team +0.511

7. Quartararo F. Monster Energy Yamaha +0.576

8. Bagnaia F. Ducati Lenovo Team +0.597

9. Bezzecchi M. Mooney VR46 Team +0.627

10. Zarco J. Prima Pramac Racing +0.664

PROVE LIBERE 1

1. Martin J. Prima Pramac Racing 1:59.513

2. Marquez A. Gresini Racing MotoGP +0.049

3. Zarco J. Prima Pramac Racing +0.401

4. Morbidelli F. Monster Energy Yamaha +0.542

5. Quartararo F. Monster Energy Yamaha +0.621

6. Marini L. Mooney VR46 Team +0.729

7. Espargaro A. Aprilia Racing +0.731

8. Bezzecchi M. Mooney VR46 Team +0.738

9. Espargaro P. Tech3 GASGAS Factory Racing +0.785

10. Fernandez A. Tech3 GASGAS Factory Racing +0.954

15. Bagnaia F. Ducati Lenovo Team +1.375