Moto2, ordine di arrivo e classifica prove libere 1 e 2 GP Malesia 2023

Fermin Aldeguer e Ai Ogura fanno segnare il miglior tempo rispettivamente nella prima e nella seconda sessione di libere della Moto2 del GP di Malesia 2023. Sul lungo percorso di Sepang lo spagnolo è il più veloce durante le prime prove del venerdì, con un ottimo Dennis Foggia che riesce a chiudere in quinta posizione. Nella seconda sessione il più veloce di tutti è il nipponico Ogura, l’unico insieme a Dixon in terza piazza a inserirsi in un dominio che vede otto motociclisti iberici tra i primi dieci della classifica.

PROVE LIBERE 1

1. Aldeguer F. Speed Up Racing 2:06.183

2. Dixon J. GASGAS Aspar Team +0.060

3. Acosta P. Red Bull KTM Ajo +0.455

4. Ogura A. Idemitsu Honda Team Asia +0.466

5. Foggia D. Italtrans Racing Team +0.565

6. Roberts J. Italtrans Racing Team +0.577

7. Ramirez M. OnlyFans American Racing +0.867

8. Chantra S. Idemitsu Honda Team Asia +0.964

9. Gonzalez M. CP Yamaha VR46 Master Camp +1.055

10. Canet A. Pons Wegow Los40 +1.210

PROVE LIBERE 2

1. Ogura A. Idemitsu Honda Team Asia 2:06.093

2. Canet A. Pons Wegow Los40 +0.100

3. Dixon J. GASGAS Aspar Team +0.153

4. Acosta P.Red Bull KTM Ajo +0.196

5. Aldeguer F. Speed Up Racing +0.215

6. Ramirez M. OnlyFans American Racing +0.506

7. Garcia S. Pons Wegow Los40 +0.604

8. Arenas A. Red Bull KTM Ajo +0.692

9. Alcoba J. QJmotor Gresini Moto2 +0.711

10. Lopez A. Speed Up Racing +0.729