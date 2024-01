MotoGP, Nadia Padovani racconta l’ingaggio di Marquez: “Ci ha cercato il suo entourage, io ci ho creduto”

Il Team Gresini si prepara per un 2024 decisamente interessante e con un Marc Marquez che punta a tornare protagonista. In un’intervista al Corriere della Sera, parla Nadia Padovani, la vedova di Fausto Gresini: “Da quando Fausto non c’è più e ho iniziato a occuparmi dell’azienda, ho dovuto cambiare diverse cose e prendere anche decisioni difficili, c’era chi mi guardava con scetticismo. Sembrava impossibile che un otto volte campione del mondo potesse lasciare la Honda per un team privato, ha fatto notizia e ne farà ancora. Noi non saremmo mai andati a cercarlo, ci ha contattato il suo manager ma aveva un accordo con la Honda fino al 2024. Gli ostacoli non erano pochi. Ai miei ho detto: proviamo ad aspettarlo, lo volevo assolutamente nella speranza che si allineassero tutti i pianeti. Ci ho creduto fino all’ultimo, ed è successo”.

Padovani torna poi a parlare del lutto: “Mi hanno spinto, e mi spingono ancora, la rabbia e il dolore per averlo perso. Volevo renderlo fiero di noi, con la sofferenza si cresce molto, ma non pensavo di avere questa forza interiore. Non credevo di avere la capacità per gestire un’azienda complicata come la Gresini Racing. Ho dovuto cambiare vita: prima stavo molto a casa con i figli, gestiva tutto Fausto. A volte lo vedevo stanco o arrabbiato e altre felicissimo e io ascoltavo. La morte di mio marito ha fatto emergere quella forza che probabilmente già avevo, ma che non sapevo di avere”.