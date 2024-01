Arrampicata sportiva, Zurloni: “Vado a Parigi 2024 per vincere”

“Andrò ai Giochi per vincere”. Matteo Zurloni, campione del mondo di speed e primo azzurro dell’arrampicata sportiva a staccare il pass per Parigi 2024, ha le idee chiare in vista del debutto olimpico. Ai microfoni di Italia Team TV, piattaforma Ott del Coni, il 21enne aggiunge: ‘‘Allenarmi tanto è un piacere per me. Sono alla ricerca della mia salita perfetta: ho l’obiettivo di firmare il nuovo record del mondo e questo pensiero non mi fa pesare il lavoro quotidiano”. Passi falsi, sin qui, ci sono stati, ”ma sono sempre stato abbastanza rapido a riprendermi e trovare i giusti spunti dalle sconfitte”. Zurloni è iscritto alla facoltà di Scienze Motorie all’Università degli Studi di Milano e allena una squadra agonistica di speed: ”Ho la passione di aiutare le persone. Mi dà grandissima soddisfazione vedere un ragazzino che riesce a sperimentare le emozioni che ho provato io”. Nell’episodio della serie Italia Team Stories, Zurloni rivela: ”Ho avuto problemi d’ansia, talvolta non mi sono sentivo al livello dei miei avversari”. Ma gli obiettivi sono chiari per Parigi: ”Ci andrò per vincere e per godermi l’avventura il più possibile. Voglio confrontarmi con i tantissimi campioni che incontrerò per continuare a crescere”.