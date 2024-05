MotoGP, Martin: “Ora lavoro sui dettagli, non più sui problemi”

Il leader della classifica generale di MotoGP Jorge Martin ha parlato in un’intervista a Sky Sport: “A Le Mans è stata finalmente la prima volta in cui mi sono trovato come l’anno scorso. Quando conosci la moto, sai fin dove puoi arrivare e ti puoi dedicare al lavorare sui dettagli, invece che sui problemi“. Lo spagnolo ha poi aggiunto: “Il mio obiettivo è divertirmi durante tutta la stagione, senza pensare al risultato finale. Ovviamente se a fine anno c’è la possibilità proverò a vincere il mondiale. Ma adesso non penso alla classifica o al prossimo Gp“. Sul raffronto con l’anno scorso, Martinator aggiunge: “Nella mia carriera non sono mai partito bene e quest’anno ho lavorato molto su questo aspetto, mentalmente, per essere forte dall’inizio. Spero di continuare a crescere“.

Una delle caratteristiche vincenti di Martin è il dominio nelle gare Sprint: “Quando il sabato ho fatto una bella qualifica so che se do il 100% per sei-sette giri sarà difficile per gli altri seguirmi. Invece la domenica ci sono tanti aspetti da gestire, non puoi spingere tanto altrimenti non riesci a finire la gara e lì soffro un pelino di più. Comunque sto migliorando tanto ed ho già vinto due gare di domenica“. L’iberico della Pramac ha concluso: “Vincere il mondiale MotoGP sarebbe realizzare il sogno non solo della mia vita, ma anche della mia famiglia. E poi scriverei una pagina di storia perché nessuno ci è mai riuscito con un team satellite“.