MotoGP, Martin: “In Australia posso fare la gara della vita”

“Ho provato due moto diverse poi, nel pomeriggio, ho avuto un bel passo. Anche nel time attack sono andato forte. Conosco la moto e so, anche su una pista nuova, dove può arrivare. Forse posso fare qui in Australia la gara della mia vita”. Queste le dichiarazioni a Sky di Jorge Martin, al termine della Practice della MotoGP che lo ha visto chiudere in quarta posizione. Il miglior crono del venerdì di Phillip Island è stato di Brad Binder, autore di un 1:27.943. Venerdì complicato invece per Bagnaia, fuori dai primi dieci. Nella corsa al titolo Martin insegue l’italiano a -18 dopo essere caduto, domenica scorsa, mentre era in testa.