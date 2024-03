MotoGP, Martin dopo le prove libere 2 in Qatar: “Non a mio agio con luce e gomme”

Il pilota della Ducati Pramac Jorge Martin ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo le prove libere 2 del Gran Premio del Qatar, sul circuito di Lusail: “Stamattina è andata bene, stasera non tanto. Nel primo turno ho potuto guidare come mi piace e mi sono tranquillizzato dopo la caduta nei test. Stasera ho fatto i giri che dovevo fare e basta: non mi sentivo a mio agio con la luce e le gomme“. Lo spagnolo ha poi proseguito: “Mi sono trovato bene oggi in pista. Titolo? Mi concentro su di me: penso di aver mantenuto il mio livello dopo l’inverno. Tutti migliorano, ma io lavoro sempre sul mio stile e sui miei dettagli. Più avanti vedremo chi saranno i contendenti al titolo“. Martin ha poi concluso ritornando sui test di prestagione: “Il primo tentativo della moto nel test non mi è piaciuto, poi il secondo giorno è andata meglio. Ho dovuto cambiare il mio stile di guida, perché la moto mi chiedeva di fare qualcosa di diverso, ad esempio in inserimento di curva“.