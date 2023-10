MotoGP, Marquez: “Vogliamo finire il 2023 nel miglior modo possibile”

Il team Repsol Honda si avvicina al Gp d’Indonesia, 15esimo round del Motomondiale. “Il nostro obiettivo per questa gara è sempre lo stesso, ovvero fare del nostro meglio, per finire il 2023 nel miglior modo possibile. L’Indonesia è un Paese incredibile, mi piace venire qui ogni volta sempre di più. Sfortunatamente, l’anno scorso ho avuto un incidente nel Warm Up, quindi alla fine non ho potuto correre, ma ho corso qui durante i test e anche durante le prove, quindi abbiamo un’idea di cosa aspettarci quest’anno”, le parole di Marc Marquez. Dello stesso avviso è anche il compagno Joan Mir: “Arriviamo in Indonesia dopo una settimana a casa, riposati e pronti a partire. In Giappone abbiamo avuto qualche delusione ma cerco di lasciarmi tutto alle spalle e di usarlo come motivazione. L’anno scorso abbiamo ottenuto un buon risultato, sono arrivato sesto in condizioni molto difficili, quindi dobbiamo vedere cosa sarà possibile fare questo fine settimana e anche cosa farà il tempo. In questo momento le previsioni sembrano molto calde”.