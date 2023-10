Wta Zhengzhou 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 11 ottobre con Paolini

Il programma di mercoledì 11 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Zhengzhou 2023. Jasmine Paolini scende in campo negli ottavi di finale, quando nella mattinata italiana sfida la numero sei del tabellone Caroline Garcia. In campo anche la terza testa di serie numero tre Maria Sakkari contro la bemianina di casa Zheng. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Ore 09:00 – Zvonareva vs Kalinina

a seguire – Paolini vs (6) Garcia

Non prima delle 12:30 – Zheng vs (3) Sakkari

a seguire – Tsurenko vs (10) Vekic