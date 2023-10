Euro2032, Buffon: “Candidatura doppia rappresenta dialogo ed evoluzione”

Gianluigi Buffon è intervenuto nel post della cerimonia di assegnazione degli Europei 2028 e 2032, quest’ultimo confermato ad Italia e Turchia: “Speriamo di fare il meglio per la Nazione che rappresentiamo. Mi è piaciuta la candidatura doppia, in un momento politico come questo può essere una grande occasione di dialogo verso l’Oriente. E’ una Nazione di grandissime tradizioni, penso il potersi capire, comprendere e collaborare, sia una grandissima cosa. Passi in avanti dobbiamo farli tutti”. E sulla formazione Azzurra: “Iniziamo a vedere un’identità di squadra, c’è grande disponibilità dai parte dei ragazzi. Spalletti è un grande tecnico, di grandissimo livello”.