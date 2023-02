MotoGP, Marquez ricorda Sepang 2015: “Rossi mi intimidì in conferenza. Contatto in pista? Lo fece apposta”

Ospite del programma televisivo ‘Viajando con Chester‘, Marc Marquez è tornato a parlare della lotta con Valentino Rossi in occasione del GP della Malesia 2015 senza spendere parole al miele per il Dottore: “Avevo solo 22 anni, dieci in meno di lui, ma mi attaccò pubblicamente in conferenza stampa. Rimasi scioccato, non sapevo cosa rispondere. Fu un’incredibile mancanza di rispetto nei miei confronti, una vera e propria intimidazione“. In quel caso Rossi accusò Marquez di favorire Jorge Lorenzo nella lotta per il titolo.

Lo spagnolo è poi tornato all’attacco parlando di quanto accaduto in gara a Sepang, con un contatto fatale per il Cabroncito: “Mi ha colpito deliberatamente. Con calma mi ha messo all’angolo e mi ha dato una botta alla gamba. Può succedere di sbattere per un errore di traiettoria, ma quello non è stato un gesto casuale bensì volontario“.