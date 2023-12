MotoGP, Marquez: “Obiettivo essere in salute e in forma, non voglio infortuni”

Ultimo dell’anno e giorno dei desideri per i piloti di MotoGP. Marc Marquez la prossima stagione correrà nel team Gresini, satellite Ducati. Lo spagnolo di Cervera ha fissato i suoi obiettivi per il 2024: “Nella prossima stagione voglio essere come prima cosa in salute. Non voglio avere altri infortuni. Se non ci saranno problemi di questo tipo, spero di essere competitivo per giocarmi il titolo”. Anche Bagnaia ha espresso i suoi desideri: “Spero innanzitutto di divertirmi, ma anche di essere competitivo e veloce. Voglio vincere più gare del 2023. Per quanto riguarda la vita privata, spero di sposarmi”.