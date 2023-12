Zazzaroni: “Juventus vicina all’Inter un miracolo, checché ne dica Acerbi”

“C’è un solo gol tra lo Special One e lo Special Uno Allegri ed è il gol che consente alla Juve di vincere un’altra partita sporca, la sesta per 1-0, e avvicinarsi nuovamente all’Inter (un miracolo, checché ne dica Acerbi)”. Così il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale l’indomani Juventus-Roma, match della diciottesima giornata conclusosi con il gol di Rabiot che riporta Allegri a -2 da Inzaghi. “Di Allegri continuo a pensare tutto il bene possibile – si legge – alla Juve vincere è l’unica cosa che conta, ci sono periodi e partite in cui vincere 1 a 0 conta anche di più”.

Sulla prestazione dei giallorossi: “In fondo la Roma ha giocato la partita ideale della Juve: subìto il gol, ha cercato a lungo l’accesso alla porta di Szczesny, finendo per fare la fine che molte altre squadre avevano fatto prima di lei. Mourinho le ha provate tutte, ricorrendo alle soluzioni fornitegli dalla panchina, ma non è servito. José sta per andare incontro a un mese di gennaio di molte emergenze”.