Serie A 2023/2024 diciottesima giornata, ascolti tv Dazn: oltre 5 milioni, Juventus-Roma partita più vista

Gli ascolti Dazn della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. L’ultimo turno del 2023 supera la soglia dei cinque milioni di spettatori (5.130.153 il dato preciso) con Juventus-Roma che stravince la concorrenza e fa registrare oltre un milione e mezzo di spettatori. Supera il milione anche Genoa-Inter di venerdì sera. Da segnalare anche i dati delle quattro ‘Zona Gol’, fasce orarie nelle quali ci sono state due partite in contemporanea. Per completezza d’informazione Lazio-Frosinone, Cagliari-Empoli e Milan-Sassuolo sono state trasmesse anche su Sky Sport.

GLI ASCOLTI DELLA DICIOTTESIMA GIORNATA SU DAZN (5.130.153)

Fiorentina-Torino 122.969

Napoli-Monza 575.567

Zona Gol 205.801

Genoa-Inter 1.012.831

Lazio-Frosinone 91.816

Zona Gol 154.335

Atalanta-Lecce 328.855

Cagliari-Empoli 69.082

Udinese-Bologna 154.275

Zona Gol 161.834

Milan-Sassuolo 490.121

Verona-Salernitana 55.574

Zona Gol 125.519

Juventus-Roma 1.581.574