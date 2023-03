MotoGp, Marquez: “Ho pensato al ritiro. Valentino Rossi? Magari torneremo a parlarci”

Manca sempre meno per la nuova stagione della MotoGp, che nel prossimo 26 marzo in Portogallo darà il via alla battaglia per il titolo di Campione del Mondo. La scorsa stagione è stata abbastanza altalenante per Marc Marquez soprattutto visti i tantissimi infortuni che ha dovuto sopportare il campione spagnolo. Lo stesso Marquez ha rilasciato in esclusiva ai microfoni de Il Corriere della Sera in cui ha parlato della stagione che sta per arrivare, dei suoi obiettivi prossimi e futuri e del rapporto particolare con Valentino Rossi.

Queste le parole di Marc Marquez ai microfoni de Il Corriere della Sera. Sulla stagione che sta per partire: “Quest’inverno sono tornato ai livelli di prima, ora manca il passo finale: migliorare il rendimento nella corsa, lo capiremo dopo le prime 4-5 gare. Vincere il titolo? La vedo dura, ma l’obiettivo è sempre quello“.

Sul periodo post calvario relativo agli infortuni: “Ho pensato al ritiro. Ne avevo parlato per un mese con mio padre, con il mio amico-assistente Josè, era una delle possibilità. Ma essendo un atleta e una persona ambiziosa, ho cercato un’ultima chance con la quarta operazione. Il motociclismo è sempre stato ‘epico’, voleva i supereroi. Mi sono pentito di alcune cose, ho imparato la lezione. Non ho rispettato l’infortunio“.

Ed infine una battuta sul particolare rapporto con Valentino Rossi: “La battaglia con lui è stata di un’altra intensità, di una magnitudine molto grande. C’è stato un prima e un dopo fra noi. Magari fra 20-30 anni torneremo a parlarci, mai dire mai, ma non succederà domani“.