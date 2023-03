Argentina: Emiliano Martinez vende all’asta i guanti della finale contro la Francia, il ricavato andrà a un ospedale pediatrico

Emiliano Martinez, portiere dell’Argentina protagonista della finale vinta in Qatar, ha venduto all’asta i suoi guantoni autografati utilizzati nella finale del Mondiale. Il ricavato, poco più di 42.000 euro, sarà devoluto al reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Juan Garrahan di Buenos Aires e aiuterà i bambini malati di cancro. “Quando la Fondazione argentina di pediatria mi ha chiesto di donare i miei guantoni, non ho esitato. Non si gioca una finale di Coppa del Mondo tutti i giorni, è speciale. Ma è molto più importante aiutare un bambino piuttosto che tenere i miei guanti in una scatola a casa”, ha detto l’estremo difensore dell’Aston Villa.