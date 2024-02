MotoGP, Marquez: “Difficile pensare al titolo, non sono abbastanza veloce ora”

Il nuovo pilota della Ducati Gresini, Marc Marquez, ha parlato al termine del secondo giorno di test a Sepang, dove ha fatto segnare il 14esimo crono: “Le aspettative sono molto alte, ma io sono realista in ogni momento e vengo da una situazione, tre o quattro anni, che è la più difficile della mia carriera sportiva, dove neanche io ho gareggiato ai massimi livelli e devo trovare fiducia. Ci saranno gare in cui finirò decimo e dovrò soffrire in Q1, anche se spero di poter lottare per il vertice. Non importa quanto cambi la moto e prendere una boccata d’aria fresca, ho bisogno del mio tempo e vedere se in poco tempo riesco a raggiungerlo gradualmente. Al momento non posso pensare di vincere un campionato del mondo perché non sono abbastanza veloce“.

Sul risultato dei test invece Marquez ha dichiarato: “Sono abbastanza contento di come è andata oggi, sono riuscito a fare dei buoni giri. Nel pomeriggio, invece di fare il time attack ho voluto fare un run di 10 giri di fila per fare una gara sprint, per capire la moto e ciò di cui ho bisogno ora. A livello di ritmo non è male, sta andando abbastanza bene, è chiaro che sbaglio ancora un po’ più del normale, ma qui in Malesia devo capire come fare davvero il tempo perché è lì che cambia rispetto a come ero abituato finora“.