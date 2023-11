MotoGP, Marquez: “Con Honda si chiude un capitolo incredibile della mia carriera”

Con il Gran Premio di Valencia si chiuderà l’era di Marc Marquez in sella alla Honda Repsol. Un sodalizio durato ben 11 anni, con 169 GP disputati e 59 vittorie, 64 pole, 101 podi e sei campionati del mondo. Il campione iberico ora è motivato per chiudere in bellezza questo rapporto: “Siamo finalmente arrivati alla fine dell’anno. È stato un anno pieno di alti e bassi, emozioni e decisioni difficili. Adesso arriviamo a Valencia con l’obiettivo di concludere la stagione nel miglior modo possibile, è una pista che mi piace e della quale ho dei bei ricordi“.

Marquez ha poi proseguito: “Naturalmente non si tratterà di una gara qualsiasi, sarà molto emozionante perché un capitolo incredibile della mia carriera sportiva e della mia vita sta per concludersi. Insieme al Team Repsol Honda abbiamo creato una storia incredibile negli ultimi 11 anni, i momenti belli e quelli brutti mi hanno aiutato a diventare quello che sono e questo fine settimana celebreremo ciò che abbiamo fatto e ci godremo il tempo trascorso insieme fino agli ultimissimi istanti. Facciamo sì che ogni giro conti“. Dalla prossima stagione il sei volte campione del mondo correrà in Ducati con il Gresini Racing assieme al fratello Alex.