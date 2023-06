MotoGP, Marc Marquez salta il GP Germania 2023: decisione presa dopo la caduta nel warm up

Marc Marquez non prenderà parte al GP di Germania 2023, settima tappa del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo era stato dichiarato fit nonostante la caduta del warm up, tuttavia ha deciso di saltare la gara del Sachsenring. Come informa la Honda, è stata proprio la caduta di stamattina a spingere il Cabroncito a rinunciare all’appuntamento. Una decisione più che comprensibile viste le difficoltà di Marquez, che nel corso del weekend è caduto ben cinque volte. Lo spagnolo tornerà dunque in pista tra sette giorni, sul circuito di Assen per il GP d’Olanda: obiettivo archiviare questo weekend horror e guardare al futuro.

Leggi anche: Marquez, frustrazione e disperazione dopo la caduta nel warm up (FOTO)