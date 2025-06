Il leader del mondiale, Marc Marquez, ha fatto segnare il tempo più veloce (1’46″974) nelle prime libere del Gran Premio di Aragon, staccando di quasi un secondo il fratello Alex.

Marc Marquez ha dominato le prime libere del Gran Premio di Aragon, firmando il tempo di 1’46″974.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.