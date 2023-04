Barcellona, Xavi si gode il vantaggio sul Real Madrid: “E’ molto importante, sono felice”

Il tecnico del Barcellona, Xavi, al termine della sfida vinta contro l’Elche con un netto 4-0, ha rilasciato delle dichiarazioni ad AS, dicendosi soddisfatto dei quindici punti di vantaggio incamerati sul Real Madrid: “Mi sento felice per tutta la squadra in generale. E’ fantastico che coloro che giocano meno riescano a dare il loro contributo. Abbiamo quindici punti di vantaggio sul Real Madrid, per noi è molto importante. Sono davvero felice per l’intero gruppo. Ansu Fati ha terminato la partita esausto, ha fatto tutto bene. Oltre al gol, che dà sempre fiducia, ha lavorato per la squadra ed è la cosa più importante”.