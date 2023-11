MotoGP GP Valencia, Bezzecchi: “Fiducioso per domani”, Marini: “Giornata difficile”

A seguito della P5 conquistata nelle PL2 del GP di Valencia, ultimo Gran premio della stagione, che lo proietta direttamente in Q2, il pilota della ‘Mooney VR46 Racing Team’ Marco Bezzecchi ha commentato così la sua prestazione: “Soddisfatto del crono e del passo, avevo molto ‘feeling’. La caduta nulla di grave, ho toccato la ghiaia e son scivolato. Per domani son molto fiducioso, oggi ho ricevuto buone risposte dalla moto“.

Ha commentato il suo venerdì di prove anche l’altro pilota della ‘Mooney VR46 Racing Team’ Luca Marini: “E’ stata una giornata difficile. Ho fatto fatica con la morbida al posteriore, con la media un po meglio. Sentivo poco grip e non riuscivo a frenare come volevo, poi nel momento del ‘time attack’ son caduto ed son dovuto tornare in pista con la seconda moto ma era impossibile guidarla“.