Salernitana-Lazio, Inzaghi: “Non voglio alibi, abbiamo tutto per salvarci”

Nella conferenza stampa di vigilia della partita Salernitana-Lazio ha parlato il tecnico dei campani Pippo Inzaghi, che ha presentato il match contro la banda di Maurizio Sarri, dichiarando: “Voglio vedere per tutta la partita la Salernitana del primo tempo a Sassuolo, vogliamo dimostrare ai tifosi la nostra unità verso l’obiettivo. Contro una squadra che fa la Champions devi fare la partita perfetta e sperare che loro non siano in giornata. Sento sempre più mia questa squadra, Dìà non sarà della partita. Fortunatamente ho tante opzioni in attacco, oltre a lui mancheranno anche Ochoa e Tchaouna. Non voglio alibi, tutti devono dare il massimo in qualsiasi circostanza e situazione e chi giocherà dovrà dimostrare di meritare il posto. Cabral è fondamentale per noi. E’ recuperato e quindi a disposizione, potrebbe entrare a partita in corso. Sono convinto che abbiamo buone ‘chance’ di salvarci, questa squadra ha tutto per riuscirci“.