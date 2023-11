MotoGP GP Valencia 2023, Martin: “Sprint Race è stata una vera scommessa”

Dopo aver vinto la Sprint Race del Gran Premio della Comunità Valenciana, sul tracciato Ricardo Tormo, il pilota della Ducati Pramac Racing Jorge Martin ha dichiarato: “Era davvero una scommessa oggi partire con media e soft al posteriore. Io ero al limite, ma ho dato tutto. O vinci oppure cadi in questi casi. Domani spero di poter vincere la gara con delle buone gomme, soprattutto al posteriore. Con la media davanti non mi sono trovato benissimo e ho rischiato spesso di cadere nelle curve a sinistra – ha aggiunto il pilota spagnolo – Mi sono detto che o avrei vinto o sarei caduto. Nel finale ho spinto molto per mantenere il distacco da Binder. Oggi ho lavorato solo con la soft in ottica gara. Alla fine, ero in crisi, ma l’importante era solo passare i miei avversari. Quando sei in testa alla corsa è tutto più semplice. Il primo giro è stato decisivo, soprattutto per il sorpasso su Bagnaia. Domani sarà dura e le possibilità sono pochissime. Vedremo, anche se non vinciamo il Mondiale sarò contento di quanto fatto quest’anno”.