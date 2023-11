Ciro Immobile, 100 gol in trasferta in campionato: dal 2012 solo Messi, Lewandowski e Kane hanno fatto meglio

Quota 100 per Ciro Immobile. Nel finale del primo tempo di Salernitana-Lazio, l’attaccante biancoceleste si è procurato un rigore e ha realizzato l’1-0 dagli undici metri, realizzando quello che è anche il centesimo gol in trasferta della carriera del bomber laziale. Già migliore marcatore in trasferta nella storia della Serie A, Immobile si regala un altro tassello storico del suo cammino. Dal 2012/13 in avanti, soltanto tre giocatori hanno sforato quota 100 in uno dei singoli cinque maggiori campionati europei: Lionel Messi in Liga (124), Robert Lewandowski in Bundesliga (116) ed Harry Kane in Premier League (112).