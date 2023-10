MotoGP GP Thailandia, Martin: “La mentalità non cambia, devo fare meno errori”

“La situazione è stata molto difficile e dolorosa nelle ultime due settimane, una volta per la caduta, l’altra per la scelta sbagliata delle gomme. Sono riuscito comunque ad essere veloce e questo mi tiene vivo. Tutto può cambiare, la velocità c’è e spero di andare forte. La mentalità non cambia: cercherò di vincere entrambe le gare”. Queste le dichiarazioni di Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), nel corso della conferenza stampa piloti del Gran Premio di Thailandia, sul circuito di Chang. Lo spagnolo è reduce dai rimpianti di Phillips Island: “Io speravo in Australia di aver fatto la scelta giusta per quanto riguarda le gomme, ma gli ultimi due giri sono stati una sofferenza. Ho cercato di metterci tutta la mia esperienza per cercare di non cadere ed essere veloce. È andata com’è andata, ora guardiamo avanti a questo weekend. È difficile alle volte scegliere quando sei veloce con entrambe le gomme. Io ci ho provato, non pensavo che la morbida fosse un grande rischio. Devo fare meno errori dei miei concorrenti”, ha concluso Martin.