Ranking FIFA: Argentina sempre più al comando, l’Italia resta nona

Nessun cambiamento nelle prime posizioni nel Ranking FIFA. L’Argentina rimane saldamente in testa, con la Francia che segue, anch’essa saldamente in seconda posizione e il Brasile a completare il podio che però vede la sua posizione un po’ più pericolante, dopo i passi falsi con Venezuela e Uruguay, ai danni dell’Inghilterra.

Il Belgio completa la top 5, ma deve guardarsi le spalle da Portogallo (6^) e Spagna (8^) che stanno inanellando una serie di vittorie che le sta facendo salire vertiginosamente. A sandwich tra quest’ultime, in settima posizione, l’Olanda, che nell’ultima partita ha trovato una vittoria cruciale per la qualificazione ad Euro 2024 contro la Turchia in trasferta, ma rappresenta meno un insidia in quanto non ha il passo delle due nazionali iberiche. L’Italia mantiene la nona posizione mentre la Croazia, nonostante i recenti risultati negativi, mantiene la top ten. Bielorussia (100^), Slovenia (54^) Venezuela (49^), Turchia (38^) e Galles (28^), dopo gli ultimi risultati, scalano la classifica.