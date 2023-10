F1 GP Messico, Ricciardo: “Sono felice, non mi aspettavo la seconda fila”

Oltre ad una prima fila tutta Ferrari e al terzo tempo fatto segnare da Max Verstappen, l’altro dato rilevante delle qualifiche del Gran Premio del Messico è quello di Daniel Ricciardo (AlphaTaurie) che partirà in seconda fila insieme al tre volte campione del mondo. “Sono molto contento – spiega -. Dopo Austin volevo fare qualcosa in più perché pensavo di potercela fare. Proprio per questo motivo sin dal prima sessione di prove libere ho voluto cambiare il set-up della mia macchina. Le cose adesso vanno molto meglio”. Poi spiega: “Per come mi sentivo non era una sorpresa arrivare alla Q3. Conquistare la quarta posizione però mi ha stupito. Sinceramente pensavo di poter chiudere ottavo, ma in seconda fila no. Ora vedremo come andranno le cose in gara. Cosa mi aspetto? Di essere forte”.