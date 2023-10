MotoGP GP Thailandia 2023, Espargaro: “Giovedì avrei firmato per questa performance”

“Ero partito bene, ma andavo lungo ogni volta che provavo a superare Marini. All’ultimo giro sono andato lungo in staccata e Marquez mi ha recuperato. In generale, mi sono trovato bene. Ho avuto qualche problema e pensavo fosse per la pressione della gomma anteriore. Ero competitivo e volevo rischiare per andare sul podio. Quarto o quinto non cambia molto alla fine. Avrei firmato al giovedì per questa performance”. Queste le parole di Aleix Espargaro al termine della Sprint Race del Gran Premio di Thailandia. “Domani con la gomma dura al posteriore può andare bene – aggiunge lo spagnolo – Il mio punto di forza con questa moto è la percorrenza e il poter frenare tardi: con la soft posso fare tutto questo”.